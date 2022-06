Buchsbaumzünslerraupen, - eier oder -puppen sind gut getarnt. Man entdeckt sie oft erst auf den zweiten Blick. Deshalb ist es wichtig, den Schnittabfall nicht einfach auf dem Kompost zu entsorgen. Denn dort können sich die verschiedenen Lebensstadien bis zum flugfähigen Falter weiterentwickeln, so dass sich der Schädling von dort wieder ausbreiten kann.Am besten steckt man den Schnittabfall in eine große dunkle Kunststofftüte und verschließt die Öffnung. Den Sack sollte man einige Tage in die Sonne stellen. Bei warmen Wetter sterben die Tiere nach wenigen Tagen ab. Ist kühles Wetter angesagt, sollte der Sack mindestens 14 Tage verschlossen bleiben. Dann kann das Pflanzenmaterial kompostiert werden.

Die Kunststofftüte heizt sich in der Sonne auf. Die Buchsbaumzünsler überleben die Hitze nicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK