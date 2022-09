Wenn in der Pflaume ein Wurm ist, handelt es sich um die Raupe des Pflaumenwicklers. Der Pflaumenwickler ist ein unscheinbarer Nachtfalter, der Pflaumen stark schädigt. In einem Jahr gibt es mehrere Generationen von Raupen und Faltern.

Ab Ende April fliegen die frisch geschlüpften Falter. Im Mai legen die Falterweibchen die Eier direkt nach der Blüte in die Bäume. Dort schlüpfen die jungen Raupen. Sie fressen sich in die grünen Früchte, arbeiten sich bis zum Kern vor und hinterlassen Kotkrümel. Die befallenen Früchte fallen vom Baum.

Dort verlassen die Raupen die Früchte und verpuppen sich. Aus den Puppen schlüpfen dann wieder Falter. Diese zweite Generation fliegt im Juli und August. Die Weibchen legen ihre Eier an die Unterseite der Früchte. Dort schlüpfen die Raupen und bohren sich in die Früchte. Auch hier fallen die betroffenen Pflaumen recht bald vom Baum. Die Raupen überwintern in Bodenritzen oder in der Rinde des Baumes.