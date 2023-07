Pflanzzeit, Pflege, Pflanzenschnitt und Spaliere für Himbeeren

Die beste Zeit, Himbeeren zu pflanzen, ist der Frühling, wenn die Fröste vorbei sind. Es gibt aber auch Sorten, die das ganze Jahr über gepflanzt werden können. Das Pflanzloch sollte doppelt so groß sein wie der Wurzelballen. Reißen Sie die Wurzel nach dem Austopfen vorsichtig auseinander, dann wächst die Pflanze besser an. Die Pflanzen können in einem Abstand von 30 bis 40 Zentimetern gesetzt werden. Lassen Sie einen etwa 60 Zentimeter breiten Streifen bewachsen. Was darüber hinausgeht, kann entfernt werden, damit der Zugang zu den Früchten einfach bleibt. Sommertragende und herbsttragende Himbeer-Sorten sollte man unbedingt getrennt pflanzen, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Die Pflege, vor allem der Rückschnitt, ist unterschiedlich. Das Pflanzloch sollte doppelt so groß wie der Wurzelballen sein. Damit die Pflanze gut anwächst, sollten Sie die Wurzel auseinanderziehen. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Anforderungen an Boden und Standort

Himbeeren sind, was den Boden angeht, nicht anspruchsvoll. Trotzdem haben einzelne Sorten ihre Vorlieben. Deshalb sollten Sie immer mehrere Sorten an einen Standort setzen, denn das erhöht die Chance auf eine gute Ernte. Am liebsten mögen Himbeeren leicht sandige, durchlässige Böden mit einem pH-Wert von 5,5. bis 6,5. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Staunässe muss dringend vermieden werden, sonst faulen die Wurzeln und die Pflanzen gehen ein. Himbeeren sind Flachwurzler. Das heißt: Die Wurzeln verteilen sich im oberen Bodenbereich. Sie benötigen einen luftigen, lockeren Untergrund, deshalb eignen sich verdichtete, tonige Böden nicht gut. Beschatten Sie den Boden, erreichen Sie einen höheren Ertrag. Decken Sie den Boden unter den Himbeeren am besten mit Laub ab. Stroh oder Rindenmulch - gemischt mit etwas Kompost - können Sie auch zum Mulchen verwenden. Rindenmulch schützt die Wurzeln der Himbeerpflanze vor dem Austrocknen. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

Bei Himbeeren die Fruchtfolge beachten Achten Sie beim Pflanzen von Himbeeren oder Brombeeren auf die Fruchtfolge. Auf gar keinen Fall sollten sie Himbeeren oder Brombeeren dorthin pflanzen, wo zuvor schon Sträucher derselben Art gewachsen sind. So beugen Sie Krankheiten vor, wie Gartenfachberaterin Brigitte Goss sagt.

Rückschnitt: Sommer- und herbsttragende Sorten schneiden