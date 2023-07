Die Würmer in Kirschen sind der Nachwuchs der Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi). Sie werden häufig als Maden bezeichnet. Die etwa drei bis fünf Millimeter kleine Kirschfruchtfliege legt ihre Eier in die gerade von gelb auf rot umfärbenden Früchte - in jede Kirsche ein Ei. In der Kirsche schlüpft die Made, die sich vom Fruchtfleisch der Kirsche ernährt. Die Frucht fault und fällt schließlich vom Baum. Etwa 30 Tage, nachdem die Made geschlüpft ist, krabbelt sie aus der Frucht in den Boden und verpuppt sich dort.