Bei starkem Befall in diesem Jahr, der den Baum geschwächt hat, kann man im nächsten Jahr vorbeugen: indem man im Frühjahr, bevor die Blätter austreiben, eine Austriebspritzung mit einem ölhaltigen Pflanzenschutzmittel durchführt.

Im Frühjahr schlüpfen die Blattlaus-Nymphen aus den Eiern, die im Herbst an den Trieben abgelegt wurden. Zuerst saugen die "Jungläuse" an den Blüten und später an den jungen Blättern. Die flügellosen Weibchen sind nur ca. 2,5 mm groß.