Andere bedeutende Gegenspieler sind kaum zu erkennende Schlupfwespen, Erz- oder Zehrwespen. Sie legen die Eier in die Kolonie der Läuse. Je nach Art sind sie Endo- oder Ektoparasiten. Ektoparasiten legen ihre Eier auf den Wirt - das ist die Laus. Endoparasiten legen die Eier in den Wirt. In jedem Fall werden die Blutläuse als "Wirte" aufgezehrt. Die erwachsenen Schlupfwespen ernähren sich von Nektar, Blütenpollen und Honigtau - den Ausscheidungen von Läusen. Sie brauchen flache kleine Blüten, wie die von Doldenblühern oder Korbblühern.