Die klassischen Brenntage, an denen überall die qualmenden Feuer aufsteigen, gibt es nur noch an wenigen Orten. So ist es in Thüringen bereits seit 2016 verboten, Gartenabfälle zu verbrennen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es dagegen je nach Wohnort unterschiedliche Regelungen. Während es in manchen Orten und Kreisen bestimmte Tage zum Verbrennen der Gartenabfällen gibt, ist in anderen geregelt, wie groß das Feuer sein darf. Wichtig für Gärtner: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, was bei Ihnen gilt!

Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge