Einen roten Feldahorn pflanzen

5 min

Kälte, Hitze, Trockenheit - das alles soll der neue Baum von Jörg Heiß aushalten, den er als Schattenspender an seine Terrasse pflanzen will. Gehölzexpertin Cornelia Pacalaj empfiehlt ihm einen roten Feldahorn.

Jörg Heiß ist es zu heiß an seinem Hang. Kein Wunder, liegt der doch auf der Südseite am Steinacher Vogelsberg und es brennt fast den ganzen Tag die Sonne auf seine Terrasse. Da kann es einem schnell auch mal zu viel werden. Also hat er sich entschlossen dort einen schattenspendenen Baum zu pflanzen. Aber was für einen? Die Bedingungen dort im steinig sandig steilen Schiefergebirge sind nun mal alles andere als einfach! Cornelia Pacalaj vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt empfiehlt ihm einen speziellen Baum, der mit den Standortbedingungen dort klar kommt: Den roten Feldahorn 'Barbarossa': Hübsch anzuschauen mit seinem ganzjährig roten Laub, und zudem kälte-, hitze- und trockenheitstolerant.