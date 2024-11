Zum Schluss müssen Sie nur noch den richtigen Platz zum Überwintern der Werkzeuge finden. In der Regel ist der Schuppen oder die Gartenlaube dafür ausreichend. Hauptsache, die Werkzeuge haben es trocken. In harten Wintern kann es aber auch im Schuppen gefrieren, was für akkubetriebene Geräte nicht unbedingt gut ist. Nehmen Sie lieber die Akkus heraus und lagern sie zu Hause im Keller oder Schrank. Sämtliche Flüssigkeiten wie Benzin oder Wasser sollten ebenfalls aus den Gerätschaften abgelassen werden. Das gilt natürlich auch für die Gartenschläuche, die sich ebenfalls über einen trockenen Platz im Schuppen freuen.