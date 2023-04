Manchmal ist es wirklich ein Jammer. Die schönen neuen Möbel sehen aus, als habe man sie aus einem alten Container gezogen. Nur Mut: Mit der richtigen Pflege glänzen sie bald wieder fast wie neu. Grundsätzlich gilt: Wer seine Gartenmöbel regelmäßig reinigt und sie abdeckt, wenn sie nicht gebraucht werden, schützt sie vor vorzeitiger Alterung. Besonders Vogelkot sollte möglichst immer sofort entfernt werden, um hässliche, kaum zu reinigende Flecken zu vermeiden. Im Winter stehen Gartenmöbel am besten trocken in einer Garage oder einem Schuppen.

Entweder man entscheidet sich für die graue Patina, die viele Harthölzer über die Jahre bekommen. Da hat man wenig Arbeit und so eine Gartenbank wird fast unsichtbar in der Gartenlandschaft und mit ihren Schattierungen ein lebendiger Teil der Natur. Andererseits: im Staub und Schmutz des Winters will auch keiner sitzen. Also hilft nur: Säubern. Aber Vorsicht! Wer jetzt zum Hochdruckreiniger greift, reißt die Holzfasern auf und schädigt die Oberfläche.