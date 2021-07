Zucchini lassen sich auch super zu Nudeln verarbeiten. Schneiden Sie dafür einfach die Zucchini mit einem Julienneschneider oder Sparschäler zu Spaghetti oder Bandnudeln. Braten Sie die Zucchini-Nudeln anschließend mit Olivenöl in einer Pfanne etwa eine Minute an. Salzen nicht vergessen!

Geben Sie Tomaten, ein Stück Fetakäse, Olivenöl und Kräuter zusammen in eine Auflaufform. Schieben Sie die Form für 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Anschließend können Sie die Zutaten mit einer Gabel verrühren - fertig!

Wälzen Sie die gefüllte Blüte anschließend in Mais- oder Kartoffelstärke und lassen Sie sie in einer beschichteten Pfanne mit Olivenöl heiß werden. Backen Sie die Zucchiniblüten darin schwimmend von beiden Seiten an bis sie goldbraun sind.