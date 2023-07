3 min

In sogenannten Samengärten, gärtnern Ehrenamtliche, um die Vielfalt alter Kulturpflanzen zu erhalten. Dabeiu werden die Samen immer wieder ausgesät und vermehrt. Einer der ältesten und bekanntesten ist der Samengarten Deutschlands liegt in Eichstätten am Kaiserstuhl.