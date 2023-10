2 min

Im Tafelgarten in der Anlage Molbitz e.V. in der Nähe von Pößneck bewirtschaften Ein-Euro-Jobbern zwei leerstehende Parzellen. Das Gemüse liefern sie an die Tafel. Von dort geht es an bedürftige Menschen.

Die Tafeln versorgen Menschen mit Lebensmitteln, die nicht genug Geld für den täglichen Einkauf haben. Da aber die Spenden an die Tafeln immer weniger werden, wird Obst und Gemüse selbst angebaut. Ein Beispiel ist der Tafelgarten in der Anlage Molbitz e.V. in der Nähe von Pößneck. Zwei leerstehende Parzellen werden von Ein-Euro-Jobbern bewirtschaftet und liefern frisches Obst und Gemüse.