Über weitergehende Maßnahmen wird natürlich jetzt auch wieder nachgedacht. Zum Beispiel wäre eine andere Struktur der Endgeräte denkbar, heißt: neue Rechner. Auch will man weitere serverinterne Maßnahmen ergreifen, die jemandem, der eingedrungen ist, die Handlungsmöglichkeiten weiter erschweren. Aber irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, an dem Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis mehr stehen.