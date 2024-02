Das Internet bietet eine Fülle nützlicher und spannender Möglichkeiten: chatten, mailen, spielen, shoppen. Das hat auch eine Vielzahl an Betrügern auf den Plan gerufen, die Usern Fallen stellen, um an ihre Daten zu gelangen und damit Kasse zu machen. Darüber informieren und aufklären will der internationale "Safer Internet Day", der seit 2004 immer im Februar stattfindet. Daran beteiligt sind Politik, Wirtschaft, Verbände und Verbraucherschützer.

Ziel ist es, die Online-Kompetenz der Nutzer im Netz zu fördern. Koordiniert werden die Aktionen in Deutschland von der EU-Initiative klicksafe. Der Aktionstag geht zurück auf die 1999 von der Europäischen Kommission gestartete Initiative "Safer Internet Programm". Themenschwerpunkt 2024 ist am 6. Februar "Lets talk about Porno – Pornografie im Netz" im Zeichen der Kampagne "Better Internet for kids". Zentrale Punkte sind nach Klicksafe "der Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale Grenzverletzungen".

Wie immer geht es auch um die Gefahren allgemein, die im Netz lauern und wie man sich durchs WWW klickt, ohne sich ausspähen zu lassen . Mit folgenden Tipps sind Sie sicher(er) im Internet unterwegs.

E-Mail-Accounts, Online-Banking, Online-Shopping oder Soziale Netzwerke: Wer das Internet aktiv nutzt, kommt ohne Passwörter nicht aus. Sie sollen der Sicherheit dienen und sich möglichst nicht knacken lassen.