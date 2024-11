Der erste Blick auf der Jahresabrechnung geht oft zur Regionalklasse, hat sich da nichts getan, müsst doch alles gut sein. Doch so einfach ist es nicht. Auch der Fahrzeugtyp (Typklasse) spielt bei der Prämienfestlegung durch die Versicherer eine Rolle, also die Art des Fahrzeugs und die Motorisierung.

So liegt zum Beispiel Gera mit der Haftpflichtversicherung zwar stabil in einer relativ teuren Regionalklasse (8 von 12 möglichen) und ist bei der Vollkasko von Klasse 3 auf 4 aufgestiegen, aber bei der Teilkasko wird es billiger. Hier rutscht Gera von der Regionalklasse 7 in die 6. Das Altenburger Land gleich um die Ecke ist fast schon ein Paradies. Haftpflicht-Regionalklasse 3, bei der Vollkasko die 4. Bei der Teilkasko hingegen steht eine hohe 9 von 16, nur der Saale-Orla-Kreis liegt in Thüringen noch darüber. Bedeutet: Ein Muster ist nicht erkennbar. Auch nicht in der Auflistung der Regionalklassen des ADAC.