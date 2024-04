Das Auto von Gloria Glänzel braucht dringend eine Wäsche und so fährt die junge Frau in die Waschanlage. Entsprechend der Anweisungen stellt sie das Auto ab, schraubt die Antenne ab, dann geht es los. Als Frau Glänzel wieder in ihren gewaschenen Pkw einsteigt, merkt sie, dass der rechte Seitenspiegel abgerissen ist. Sie beschwert sich bei der Betreiberin der Waschanlage und fordert, dass diese die Kosten für die Reparatur übernimmt – ohne Erfolg und so geht Frau Glänzel mit der Sache zum Anwalt. Vor Gericht betont die Klägerin, der Spiegel sei zu Beginn des Waschvorgangs in einwandfreiem Zustand gewesen. Die Betreiberin der Waschanlage meint hingegen, die Fahrerin müsse versäumt haben, den Außenspiegel einzuklappen.