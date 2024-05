Die Verfügbarkeit für den Kunden ist momentan noch der Knackpunkt. Thomas Vollmar räumt ein, dass man aktuell noch aktiv nachfragen muss. Bei günstigeren Preisen sinken natürlich auch die Margen. Auch wenn die Teile alt sind, ist das System noch neu und muss sich erst durchsetzen, gerade in den Vertragswerkstätten. In den Freien Werkstätten hat man vielleicht eher Glück, einen Treffer zu landen. Die Empfehlung deshalb: Gezielt und hartnäckig nachfragen. "Sie müssen darauf hinweisen, ansonsten bietet die Werkstatt in den meisten Fällen ein Neuteil an", so der Autoteile-Experte.