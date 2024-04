Die GDL hat vorgemacht , was eine starke Gewerkschaft für ihre Mitglieder erreichen kann. Diese Gewerkschaft ist klein, die Zahl der Lokführer und anderer Bahnmitarbeiter überschaubar. Über eine Million Arbeitnehmer in Deutschland müssen hingegen klag- und streiklos nehmen, was ihnen ihr Arbeitgeber zubilligt.

Und das ist der zweitgrößte in Deutschland: Die Kirche. Konkret sind es zum Beispiel die Mitarbeiter der Diakonie, also der evangelischen Sozialeinrichtungen, die aktuell über eine Petition auf ihre Situation aufmerksam machen wollen. Die 3.000 Euro Inflationsausgleich hätten sie nämlich auch gern gehabt, wie viele andere Arbeitnehmer in Deutschland, doch dieser Wunsch verhallte in der Kirche zwar nicht ungehört, aber es gab nicht so viel wie erhofft.