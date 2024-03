Empfindlich würde ich nicht sagen. Es gibt eben national ganz unterschiedliche Streik- und Protestkulturen. In Frankreich geht es schneller mal zur Sache. Und auch in Polen kann man beispielsweise bei den aktuellen Bauernprotesten sehen, dass beispielsweise vor Ministerien schon einmal Reifen angezündet werden. Diesbezüglich geht es in Deutschland recht gesittet zu. Die deutsche demokratische Kultur ist sehr konsensorientiert. Da gibt es ja häufig schon intensive Gespräche, bevor es überhaupt zu Warnstreiks kommt. Insofern sind Streiks eher die Ausnahme als die Regel.