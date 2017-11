Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und andere ostdeutsche Regierungschefs befürchten einen drastischen Stellenabbau beim Siemens-Konzern. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten sie die Sorge, dass insgesamt mehr als 1.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. Der Osten dürfe industriell nicht abgehängt werden. Seit Wochen gibt es Spekulationen, dass Siemens in einigen Sparten mehrere tausend Stellen streichen und einzelne Standorte aufgeben will. Der Konzern will erst in einigen Tagen Einzelheiten bekanntgeben.