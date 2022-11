Aber was bedeutet das jetzt konkret? "Wir haben sozusagen die Aufsicht über die Geschäftsführung des MDR. Außerdem muss alles, was über zwei Millionen Euro kostet, vom Verwaltungsrat beschlossen werden", sagt die Verwaltungsratsvorsitzende Birgit Diezel im Gespräch mit MDR MEDIEN360G. So hat der Verwaltungsrat unter anderem den ersten großen Grundstein für die neue Plattform ARD Kultur , die federführend vom MDR geleitet wird, gelegt.

Die Plätze im MDR-Verwaltungsrat sind streng begrenzt. So werden gerade einmal zehn Mitglieder - davon mindestens vier Männer und vier Frauen - für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Dabei leben vier Personen in Sachsen und je drei in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Wahl des oder der Vorsitzenden findet alle zwei Jahre statt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden "auf Vorschlag mindestens eines Rundfunkratsmitglieds vom Rundfunkrat gewählt", heißt es in der MDR-Satzung.