Ein Blick auf die heute fast überall vertretenen Umweltverbände zeigt aber: Auch bei ihnen hat es Jahrzehnte gedauert, bis sie vom "Exoten-Status" zum Normalfall wurden. Der WDR hat mit dem Bitkom-Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. sogar eine Interessenvertretung der Digitalwirtschaft mit Sitz im Rundfunkrat, die für Diskussionen sorgte . Schließlich seien hier Interessenkonflikte programmiert, hieß es. Doch so etwas hat bei vielen Rundfunkräten Tradition - zumindest bei denen wie dem des BR oder dem WDR, wo auch die Zeitungsverlage ein Mitglied entsenden. Beim SWR hat der Landesschülerbeirat Baden-Württemberg genau so einen Sitz wie die Vertriebenen, die auch noch beim HR vertreten sind. Bei vielen anderen Gremien wurden die früher standardmäßigen Plätze für Vertriebenenverbände allerdings mittlerweile gestrichen.

Doch ist ein solcher föderaler Flickenteppich in einer globalen, digitalisierten Welt noch zeitgemäß? Der Medienwissenschaftler Dominik Speck von der TU Dortmund, der im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes die Studie "Öffentliche Anteilnahme ermöglichen - Transparenz, Aufsicht und öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland" verfasst hat, ist skeptisch. Zwar schaffe der Föderalismus "einerseits Stabilität und Sicherheit für die öffentlich-rechtlichen Medien. In Deutschland kann keine Zentralregierung einfach durchgreifen wie in Großbritannien oder Frankreich". Anderseits zeigten sich hier aber auch deutlich Schwächen. "Es ist doch völlig unverständlich, wenn der Verwaltungsrat beim ZDF sehr viel mehr offenlegen muss als der des MDR, obwohl beide Gremien doch die gleiche Aufgabe bei ihrer jeweiligen Anstalt haben", so Speck zu MDR MEDIEN360G. Laut ZDF-Staatsvertrag muss der ZDF-Verwaltungsrat seine Tagesordnungen eine Woche vor den Sitzungen veröffentlichen, außerdem müssen nach der Sitzung die Anwesenheitslisten und eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse veröffentlicht werden. Beim MDR gibt es keine entsprechenden Vorschriften. "Transparenz ist zwar kein Allheilmittel", so Speck, "aber immens wichtig."