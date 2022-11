Um diese Rolle nicht nur zu beanspruchen, sondern auch wirklich ausfüllen zu können, bedarf es aber einer entsprechenden Akzeptanz in dieser Gesellschaft. Damit ist es im Moment allerdings nicht zum Besten bestellt. Dabei sind die öffentlich-rechtlichen Sender einmal mit der Idee geschaffen worden, zu "einem wahren Volksrundfunk" zu werden, wie es der Rundfunkpionier Hans Bredow 1947 in einem Gutachten zur "Neuordnung des Rundfunks" nach dem Zweiten Weltkrieg formulierte.

Ganz wesentlicher Bestandteil der Idee dieses "Volksrundfunks" waren schon damals seine Gremien, denen auch Bredow später als Mitglied im Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks angehörte. Bredow wollte einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der staatlicher Kontrolle entzogen ist und stattdessen von der "Mitbestimmung der Rundfunkgemeinde" lebt. In seinem Gutachten schlug er daher eine ganz neue Instanz vor, die die Rundfunkanstalten kontrollieren sollte: Ein Gremium, in dem ein "möglichst großer Kreis der Rundfunkteilnehmer durch Spitzenorganisationen […] erfasst wird". Bis heute ist diese Idee aktuell. Die Gremien der öffentlich-rechtlichen Medien sollen die Verbindung zwischen den Anliegen, Erwartungen und Ansichten der Gesellschaft, also den Bürgerinnen und Bürgern, und dem Programmbetrieb sichern. Deshalb sollen die Gremien in Idealform durch ihre Mitglieder die Gesellschaft im Kleinen abbilden, so die Vielfalt sichern und den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag überwachen.