Nicht zuletzt wegen vieler Bedenken um die Schule, den neuen Alltag, den Schulweg, dem Finden neuer Freunde in den neuen Klassen und dem zunehmenden Leistungsdruck, versuchen Eltern ihre Kinder so gut es geht zu begleiten und zu unterstützen. Oft ist das auch der Zeitpunkt für Eltern zu überlegen, ob beziehungsweise wann die Anschaffung des ersten Handys für den Schulanfänger eine gute Option ist. Schließlich kann die stetige Erreichbarkeit ihres Kindes Eltern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Allerdings birgt es mitunter gleichfalls auch einige Gefahren, die sich für ein Kind negativ auswirken können.

Die Frage, wann ein Kind ein Handy haben sollte, müssen Eltern für sich und ihr Kind selbst entscheiden. Auch wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine früheste Nutzung ab etwa elf bis zwölf Jahren empfiehlt, da Kinder erst in diesem Alter in der Lage seien, das Handy sicher zu bedienen – und dazu in der Frage der "Nutzung von Medien und Digitalem im Alltag" entschieden betont: "kein Handy oder Smartphone vor 9 Jahren". So, wie es übrigens auch viele Pädagoginnen und Pädagogen einschätzen würden.