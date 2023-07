23 min

In Chats, Foren oder auf Social-Media-Plattformen findet Mobbing statt. Im MDR MEDIEN360G-Interview spricht Lea Römer über die Besonderheiten der Beratungsplattform JUUUPORT, an die sich Jugendliche wenden können, die mit Cybermobbing aber auch anderen Problemen im Netz in Berührung gekommen sind. Bildrechte: MDR MEDIEN360G & iStock