Dr. Iren Schulz von der Initiative SCHAU HIN!, bei der sie als Mediencoach ihr Wissen zur Mediennutzung von Kindern weitergibt und Eltern bei der Medienerziehung unterstützt. Bildrechte: SCHAU HIN!

Undenkbar für Kinder und Jugendliche, die als Digital Natives bereits damit aufgewachsen sind und nichts anderes kennen, als mit ihrem Smartphone heutzutage immer und überall online zu sein. Eine Flucht vor Social Media? Nicht möglich! Wer bei WhatsApp, TikTok, Snapchat, Instagram und Co. nicht mitreden kann, wird ausgeschlossen. Und wer an sich bereits auf dem Schulhof von seinen Mitschülern gemobbt wird, wird in weiterer Folge häufig auch online "fertiggemacht". "Was in der Klasse oder auf dem Schulhof beginnt, wird im Netz fortgesetzt", beschreibt Dr. Iren Schulz, Mediencoach bei der Initiative SCHAU HIN! das Wirkungsfeld der oft gleichaltrigen Mobbing-Täter und erklärt: "Gerade weil online die Hemmschwellen der Täter viel geringer sind, als wenn man sich in der Realität gegenübersteht, haben die digitalen Formen von Hass, Demütigung und Ausgrenzung einen verstärkenden Effekt." Cybermobbing sei vor allem deshalb so schlimm, "weil die Opfer nicht überblicken und kontrollieren können, wer alles schon davon weiß und wo die Inhalte schon überall verbreitet wurden."