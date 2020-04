Kostenlose Weiterbildung und Kindermusik-Empfehlungen

Die Welt steht still – naja, also nicht ganz. Webcams, die sonst das Leben auf öffentlichen Plätzen dokumentieren, laufen weiter. Wie das aussieht, zeigt ein mit malerischer Musik unterlegter Kurz-Clip, der derzeit bei Twitter viral geht. Um die ganze Sache mal für die Nachwelt festzuhalten, wie es im Begleittext heißt. Hier klicken und, Ton einschalten.

Die Corona-Krise scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, neue Medienangebote zu starten. Ein hübsches Projekt, dass erst Ende März an den Start gegangen ist, ist „Mama lauter!“ (im Sinne von „Mach’ mal lauter“). Der Medienpädagoge und Kulturwissenschaftler Thomas Hartmann spricht dort regelmäßig Musikempfehlungen für Kinder aus. Im Fokus hat er Musiker und Bands, die „jenseits des Einflusses und der Marktmacht großer Musikkonzerne“ agieren. Die ersten Tipps sind schon auf der Facebook-Seite zu finden (die Webseite soll später folgen). Da werden die Kleinen etwa aufgefordert, mal für dreieinhalb Minuten „Kinderzimmerpunk“ zu sein - um dem Lagerkoller zu begegnen. Die Website von „Mama lauter!“ erklärt jetzt schon alle Hintergründe des Projekts.

Und, wie schlagen Sie sich so als Aushilfslehrerin oder -lehrer? Die eigenen Erfahrungen mit der neuen Zusatzaufgabe sind die Motivation, die die Journalistin Christine Keilholz zum Füllen eines eigenen Blogs veranlasst hat. „Homeoffice plus Homeschooling“ heißt das Motto - deswegen hat Keilholz mit zwei anderen Müttern eine Lerngruppe für die Kinder gebildet. Im Blog verbindet sie die persönlichen Erfahrungen mit journalistischen Fragestellungen, sammelt Links und Statements. Da können auch andere Zwangs-Pädagoginnen und -Pädagogen so einiges lernen.

Für Eltern, deren Kinder den ganzen Tag nur vor den Displays und an den Monitoren diverser Spielkonsolen und anderer Geräte hängen, hat der Sächsische Aus- und Fortbildungskanal SAEK Görlitz ein besonderes Angebot. Am 7. und 8. April gibt es jeweils um 16 Uhr einen „digitalen Elternabend“. Der erste Abend richtet sich an Eltern von Kita- und Grundschulkindern, der zweite an Eltern von Jugendlichen. „Wir besprechen den Umgang mit der aktuellen Nachrichtenflut und Fake News zum Corona-Virus, geben Tipps zu realistischen Mediennutzungsregeln und wie man den Tag mit Home-Office, Kinderbetreuung und Unterrichtsersatz meistern kann“, heißt es vielversprechend in der Ankündigung. Die Webinare sind kostenfrei - hier geht es zur Anmeldung.

Über die Situation der Zeitungen in der Corona-Krise hatten wir in unserer Serie ja schon berichtet. Trotzdem entdecken wir fast täglich neue Aktivitäten der einzelnen Titel, wie die Krise kreativ angegangen wird. Unter dem Motto „Wir backen das zusammen“ liefern die Titel der Mediengruppe Thüringen (Thüringer Allgemeine, Ostthüringer Zeitung und Thüringische Landeszeitung) jetzt Brötchen aus. Die Bestellung läuft dabei über die Website brotliefern.de, über die auch online gezahlt wird. Bestellungen für den darauffolgenden Tag müssen bis 15 Uhr da sein, am nächsten Morgen werden sie dann über die Logistik des Zeitungshauses zugestellt. Es handelt sich allerdings um vorgebackene Waren, die noch kurz im Ofen fertiggebacken werden müssen.

Die Reporterfabrik ist eine Plattform, auf der sich sonst jede und jeder Wissen zum Arbeiten mit Medien holen kann - schon sie ist eine eigene Empfehlung für diese Sammlung hier wert. Es geht aber noch weiter: Die „Reporterschule im Netz“ hat angesichts der Corona-Krise noch ein weiteres Angebot ins Leben gerufen: Die „Bürgerakademie für Kommunikation“. Gemeinsam mit dem Verband der Volkshochschulen werden dort Tutorials angeboten, die sich weniger mit Journalismus, sondern mehr mit anderen Themen der gesellschaftlichen Kommunikation beschäftigen. Die Bestseller-Autorin Doris Dörrie („Leben, schreiben, atmen“) etwa gibt in ihrem Workshop „Schreiben hilft! Dir auch?“ einen Einblick in ihre Art zu schreiben - und stellt den Nutzerinnen und Nutzern eine Aufgabe. In Zusammenarbeit mit den deutschen Volkshochschulen entsteht daraus der Schreibwettbewerb „Deutschland schreibt“. Für die 50 besten Schreibenden winkt die Veröffentlichung ihres Textes in einem Sammelband.