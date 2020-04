Vor allem in nichtdemokratischen Staaten geraten die Medien nicht nur wirtschaftlich, sondern auch inhaltlich unter Druck . In der zentralasiatischen Republik Turkmenistan hat Machthaber Gurbanguly Berdymukhammedov angewiesen, den Begriff Coronavirus gleich ganz aus dem täglichen Sprachgebrauch zu verbannen. Das Wort wurde nach Medienberichten bereits aus Informationsbroschüren von Krankenhäusern und Gesundheitsbehörden über die Pandemie gestrichen. Selbst wer die Corona-Krise in Privatgesprächen erwähne, könne festgenommen werden. Reporter ohne Grenzen kritisierte: „Die Weigerung, Informationen herauszugeben, gefährdet die Menschen in Turkmenistan“.

Doch nicht nur in autoritären Regimes gibt es zumindest Zweifel an der Transparenz. In Großbritannien trifft das beispielsweise für die Angaben über den Gesundheitszustand von Regierungschef Boris Johnson zu. Während intern oft früher mehr bekannt war, wurden die Medien und damit die Öffentlichkeit lange Zeit noch im Ungewissen gelassen oder sogar in Sicherheit gewiegt. Das war gleich zu Beginn so, als Johnson Ende März per Twitter seine Infektion mit der neuen Corona-Virus-Variante SARS-CoV-2 bekannt gab und ankündigte, sich in Quarantäne zu begeben. Als er wegen der Verschlechterung seines Zustands am Sonntag, 5. April, in ein Krankenhaus verlegt wurde, hieß es zunächst, dies geschehe nur für Routine-Checks. Am Tag darauf (Montag, 6. April) wurde den Medien in einer Erklärung noch um 17 Uhr Londoner Ortszeit versichert, dass es Johnson soweit gut gehe und er auch vom Krankenbett als Premierminister Kontakt zu seinen Kabinettskolleginnen und -kollegen halte. Zwei Stunden später kam der 55-Jährige auf die Intensivstation. Heute ist bekannt, dass seit Donnerstag, 2. April, in der Klinik ein Bettplatz für Johnson bereit gehalten wurde. Daher zweifeln viele jetzt auch an den aktuellen offiziellen Aussagen zum Zustand des konservativen Politikers.