Gefährliche Betonschwellen Kritik an Informationspolitik der Deutschen Bahn

Die Nachricht traf die Infrastrukturministerin aus Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens, unerwartet. Im Gespräch mit MDR AKTUELL erzählt sie: "Für mich wäre das Wichtigste gewesen, dass man uns frühzeitig informiert hätte und uns frühzeitig einbindet in entsprechende Maßnahmen, sodass wir einen Ersatzverkehr organisieren können. Das braucht immer einen gewissen Vorlauf. Und auf diesen Vorlauf hat die Deutsche Bahn in diesem Kontext nicht geachtet." Die Baumaßnahme sei zwar unausweichlich – gerade vor dem Hintergrund des Unfalls in Bayern. Für die Fahrgäste hofft Hüskens nun aber auf ein schnelles Ende der Bauarbeiten.