Das Eingangstor zur "Colonia Dignidad" - nach außen eine heile Welt, dahinter verbarg sich ein Regime des Schreckens. Bildrechte: dpa

Schäfer war ein überzeugter Antikommunist. Die FAKT-Recherchen zeigen: Als Allende an die Macht kam, begannen auch in der "Colonia Dignidad" die Vorbereitungen des Staatsstreichs. "1970 hatte die Colonia Dignidad begonnen, in der Bundesrepublik Waffen zu besorgen und nach Chile zu verschicken. Oftmals getarnt als caritative medizinische Sendungen", erklärt der Politologe Jan Stehle, der seit Jahren zu den Verbrechen der "Colonia Dignidad" forscht. "In Sauerstoffflaschen, die für das Krankenhaus der Colonia Dignidad deklariert waren, wurden Maschinengewehre und andere Waffen in die Colonia geschickt." Dort seien dann auch Waffen gebaut worden.