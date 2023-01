Ihnen gefällt das Update? Empfehlen Sie es gern weiter. Wenn Sie in Zukunft das Update bequem und regelmäßig in Ihrem Mail-Postfach erhalten wollen, können Sie sich kostenlos hier dafür anmelden.

XBB.1.5 ist eine neue Omikron-Variante des Coronavirus. Die Omikron-Variante, die nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) seit etwa einem Jahr das Pandemiegeschehen bestimmt, hat seitdem bereits mehrere Sublinien entwickelt.

Die Variante XBB, zu der XBB.1.5 gehört, ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Rekombination von BA.2.10.1 und BA.2.75. Erstmals sequenziert worden ist sie demnach im Herbst 2022, seither wird sie beobachtet.

Die neue Variante breitet sich derzeit vor allem in den USA stark aus. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC ist die Variante in der vergangenen Woche für rund 40 Prozent der Corona-Fälle verantwortlich gewesen. Damit hat sich ihr Anteil an den Infektionen innerhalb einer Woche ungefähr verdoppelt.

In Deutschland ist XBB.1.5 dem RKI zufolge (Stand: 22.12.2022) bislang nicht festgestellt worden. XBB-Sublinien beobachte man seit vergangenem Herbst – allerdings in deutlich weniger Fällen als in den USA. Laut dem Wochenbericht vom 22. Dezember sind sie zuletzt in rund einem Prozent der untersuchten Proben nachgewiesen worden.

XBB.1.5 sei "die ansteckendste Subvariante, die bislang entdeckt wurde", sagte die Leiterin des WHO-Programms zur Bekämpfung von Covid-19, Maria Van Kerkhove, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz (falls Sie es mit eigenen Ohren hören wollen: Ab Minute 15:50).

Durch Mutationen könne das Virus besonders gut an Zellen andocken und sich schnell vermehren. In den USA habe XBB.1.5 andere Varianten rapide verdrängt. Zudem sei beobachtet worden, dass sie der Immunabwehr entgehen könne.

Bislang gibt es der WHO zufolge keine Hinweise darauf, dass XBB.1.5 zu schwereren Krankheitsverläufen führt als bisherige Corona-Varianten. Das aktuelle Statement dazu ist allerdings im vergangenen Oktober veröffentlicht worden, zwei Monate vor dem massiven Anstieg der XBB.1.5-Fälle in den USA. Die WHO kündigte an, dass es bald eine neue Risikoanalyse geben werde.