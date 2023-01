Zudem würden bei der Einreise stichprobenartige Tests vorgenommen, "um Virusvarianten zu erkennen" , sagte Lauterbach. Außerdem werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch gesagt, dass es am Frankfurter Flughafen bereits Abwasseruntersuchungen gebe.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Bildrechte: dpa

Die EU-Staaten hatten zuvor über den Umgang mit Einreisenden aus China beraten und empfohlen, eine Testpflicht einzuführen. Außerdem wurde zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge aus China geraten. Neben Deutschland kündigten nun etwa auch Belgien und Schweden eine entsprechende Testpflicht an. Italien, Frankreich oder Spanien hatten die Einreiseregeln in den vergangenen Tagen bereits auf eigene Faust verschärft.