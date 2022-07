Laut RKI-Wochenbericht vom Donnerstag dominiert in Deutschland mit 99 Prozent derzeit ganz klar die Omikron-Variante des Coronavirus das Infektionsgeschehen. Dabei liegt der Anteil der Omikron-Subvariante BA.5 bei etwa drei Vierteln aller Omikron-Infektionen. Das Problem: BA.5 kann eine aufgebaute Immunität umgehen und für Reinfektionen sorgen. Zugleich sind Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht gelockert worden. Die Folge ist, dass seit Wochen die offiziellen Coronazahlen wieder steigen.



Bei einer Infektion mit einer der Omikron-Varianten sind Halsschmerzen oft das erste Symptom. Wenn Sie sich auf eine Omikron-Variante testen wollen, ist es darum am besten, einen Abstrich auch im Hals, also im Rachen oder im tiefen Nasenrachen, zu machen – sofern Ihr Schnelltest das laut Anleitung zulässt. So wird Ihnen eine Infektion frühzeitig angezeigt.



Einen Lichtblick gibt es: Die Sommerwelle mit den ansteigenden Fallzahlen soll Experten zufolge nicht ewig anhalten. Derzeit nehmen Forscher der TU Berlin an, dass die Sommerwelle bei Inzidenzen zwischen 1.200 und 1.500 ihren Höhepunkt erreichen wird und die Infektionszahlen dann wieder sinken. Zur Erinnerung: Aktuell liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei etwa 700.



Im Herbst sollen die Fallzahlen der Modellierung zufolge allerdings wie schon in den vergangenen Corona-Jahren wieder steigen. Durch Maßnahmen wie Impfungen gegen das Coronavirus, Maskentragen, Homeoffice sowie Einschränkungen in der Freizeit könnten die Inzidenz-Höchstwerte der Herbstwelle gesenkt werden.