Zahlreiche mitteldeutsche Städte beteiligen sich diesen Samstag wieder an der weltweiten "Earth Hour" der Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Ab 20:30 Uhr wird vielerorts für eine Stunde die Beleuchtung an bekannten Sehenswürdigkeiten und anderen öffentlichen Gebäuden abgeschaltet. Der WWF will mit der Aktion auf die Gefahren der Erderwärmung hinweisen und außerdem Strom einsparen. Neben Städten können auch Unternehmen und Privatmenschen bei der Aktion mitmachen.

Earth Hour: Halle ruft Einwohner zum Mitmachen auf

In Sachsen-Anhalt bleibt in Magdeburg, Halle, Quedlinburg, Wernigerode und Wittenberg das Licht aus. Das Besondere in diesem Jahr: Aufgrund der Energiekrise ist die Beleuchtung der öffentlichen Gebäude und Denkmäler ohnehin reduziert oder gänzlich abgestellt. Städte und Unternehmen könnten sich dennoch für die Earth Hour anmelden, schrieb der WWF. «So können die Teilnehmenden zeigen, dass ihnen Klimaschutz am Herzen liegt und sich unserer Forderung nach mehr Ambition beim Klimaschutz anschließen." Halle hat derweil auch seine Einwohner aufgerufen, zwischen 20:30 und 21:30 Uhr Lichter an und in den Häusern abzuschalten.