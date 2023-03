Die deutschen Netzbetreiber gehen davon aus, dass sich der Strombedarf im Land bis 2045 verdoppelt. In einer gemeinsamen Erklärung bezifferten die Unternehmen Amprion, TransnetBW, 50Hertz und Tennet den jährlichen Stromverbrauch in Deutschland auf künftig über 1.000 Terawattstunden. Um das abzudecken, müsse bis dahin die Leistung aus erneuerbaren Energien auf 700 Gigawatt verfünffacht werden.

Die Betreiber planen dazu neue Stromtrassen mit einer Länge von insgesamt 14.200 Kilometer, davon mit knapp 8.500 Kilometer einen Großteil auf See. An Land sollen die neuen Trassen den Plänen zufolge vorwiegend in bereits bestehende Trassen eingefügt werden. Die Kosten werden auf mehr als 128 Milliarden Euro geschätzt. Mit ihrem sogenannten Netzentwicklungsplan 2037/2045 (NEP) beschreiben die Unternehmen nach eigenen Angaben erstmals ein Stromnetz, mit dem Klimaneutralität bis 2045 erreicht werden kann.