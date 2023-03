Vom umweltpolitischen Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu senken, ist die Menschheit nach wie vor meilenweit entfernt. Zwar hatten am 4. November 2016 zunächst 55 Staaten, die für mindestens 55 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich sind, das Pariser Abkommen unterzeichnet, das die globale Erwärmung stoppen will. Allerdings hatten 2022 Kommunen weltweit mehr Kohlendioxid ausgestoßen als in jedem anderen Jahr zuvor seit 1900. In Deutschland ging laut Umweltbundesamt der CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent zurück, also um etwa 15 Millionen Tonnen. Insgesamt seien die Emissionen seit 1990 in Deutschland damit um 40,4 Prozent gesunken.