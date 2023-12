Die Lokführergewerkschaft GDL kann ab sofort im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn zu unbefristeten Streiks aufrufen. In einer Urabstimmung sprachen sich rund 97 Prozent der abstimmenden Mitglieder dafür aus, wie die GDL am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Laut GDL-Chef Claus Weselsky lag die Wahlbeteiligung bei mehr als 70 Prozent.