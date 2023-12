Die Bahn versprach, während des Warnstreiks im Fernverkehr, 20 Prozent ihres Angebots aufrecht zu erhalten. Im Regionalverkehr wird je nach Region mit unterschiedlichen Auswirkungen gerechnet. Während in Bayern kaum etwas fahren dürfte, könnte es Fahrgäste im Nordwesten Deutschlands weniger stark treffen. Der Grund ist, dass die GDL hier weniger stark vertreten ist.

Während sich der Personenverkehr voraussichtlich am Samstag wieder normalisieren wird, dürften die Auswirkungen im Güterverkehr noch über das Wochenende hinaus zu spüren sein. Nach Angaben der Bahn hatten sich in den Tagen vor dem Warnstreik wegen des heftigen Schneefalls in Bayern bereits Hunderte Güterzüge gestaut. Der Arbeitskampf dürfte dieses Chaos noch vergrößern.