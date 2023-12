Bahnverkehr 80 Prozent der Fernzüge wegen GDL-Streik ausgefallen

08. Dezember 2023, 21:53 Uhr

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL hat am Freitag erneut gestreikt. Viele Züge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fallen bis in die späten Abendstunden aus. Wegen der Warnstreiks rechnet die Deutsche Bahn am Samstag mit umso mehr Fahrgästen.