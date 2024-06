Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

Europa- und Kommunalwahl Wahlerfolg der AfD: Das befürchten Kulturschaffende

11. Juni 2024, 17:37 Uhr

Was bedeutet der Wahlerfolg der AfD für die Kulturpolitik in Mitteldeutschland? Das beschäftigt Kulturschaffende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In allen drei Ländern hat die Partei bei der Europawahl die meisten Stimmen erzielt. Und auch bei den Kommunalwahlen in Sachsen und Sachsen-Anhalt wurde die AfD in den meisten Wahlkreisen stärkste Kraft. Vertreter der Kulturschaffenden aller drei Länder sprechen darüber, was sich jetzt verändern könnte.