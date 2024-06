Sie berichtet, dass der Beratungsbedarf, wie man damit umgeht, von Kulturschaffenden zugenommen habe. Sie beobachte auch an Stellen vorauseilenden Gehorsam, dass Menschen sich schon selbst beschränkten in dem, was sie nach außen brächten. Mit den anstehenden Wahlen sei vielen bewusst geworden, dass unsere Art zu leben und eine offene Gesellschaft zu sein, zur Debatte stehe – und das sei in der Kunst auch sehr deutlich angekommen.

Kulturbüro Sachsen e.V. Das Kulturbüro Sachsen e.V. setzt sich für eine aktive demokratische Zivilgesellschaft ein und berät seit 2001 u.a. Vereine, Jugendinitiativen, Firmen, Kommunalpolitik und -verwaltung, um Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen.

Extrem Rechte befeuern Debatten über das Gendern

Eine Gefahr sieht Petra Schickert u.a. darin, dass konservative Parteien Diskurse reproduzieren, die die extreme Rechte befeuert, wie zum Beispiel die Genderdebatte. Seit der Stadtrat in Zwickau ein Genderverbot eingeführt hat, werde am Theater Zwickau weiterhin gegendert. Dennoch verfängt diese Strategie der Verunsicherung, wie Gabi Reinhardt, freie Theaterpädagogin in Chemnitz und Umgebung, berichtet: Angst ist die Antwort auf solche Drohgebärden. Sie sei nicht konkret, sondern diffus. Obwohl ihre Haltung ungebrochen sei, suche sie sich die Räume für ihre Arbeit lieber genau aus, den digitalen Raum zum Beispiel meide sie.

Die Broschüre als Handreichung und Unterstützung für Kulturarbeit

Entstanden ist dieses Monitoring der Kulturszene im Auftrag des Chemnitzer Vereins ASA-FF, der ebenfalls immer wieder Ziel rechter Angriffe geworden ist. Er berät und unterstützt andere Kulturinstitutionen und -vereine dabei, sich inhaltlich in ihrer Arbeit nicht einschränken zu lassen und weiter Haltung zu zeigen. Das war auch Anlass für die aktuelle Broschüre "Kulturarbeit in politisch unsicheren Zeiten – Situationsanalyse und Handlungsmöglichkeiten", betont Frauke Wetzel von ASA-FF. Sie sei auch als Handreichung, als Handlungsoption gedacht: Was passiert, weswegen müssen wir handeln und an wen wenden wir uns?