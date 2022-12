Hilfe aus der Familie: Sohn Conrad sammelt Spenden für den Papa

"Als die Nachricht kam, dass Papa ins Gefängnis muss […], da ist mir das Herz in die Hose gerutscht", sagt sein ältester Sohn Conrad. Der 18-Jährige wohnt im Haus bei seinem Vater und soll nun fast anderthalb Monate allein verbringen. Lars Naundorf hat versucht für diesen Zeitraum im Mai 2022 alles vorzubereiten: "Wenn was ist: Notnummern oder Nachbarn, dir hilft jeder." Noch am selben Tag muss er hinter die hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben.

Der Sohn von Lars Naundorf in einem Handyvideo, nachdem er ausreichend Spenden für eine vorzeitige Entlassung seines Vater gesammelt hat. Bildrechte: MDR exactly Sein Sohn hatte Angst um ihn: "Meine größte Sorge ist, dass es ihn selber kaputt macht", sagt Conrad Naundorf. Er will seinem Vater helfen. 20 Hafttage sind nicht mehr abwendbar, doch 27 weitere Tage könnten durch die Zahlung von 9.300 Euro verhindert werden. Doch es bleibt die Frage: Woher nehmen? Der Sohn richtet ein Spendenkonto für seinen Vater ein. Nach knapp der Hälfte der Haftzeit schickt Conrad Naundorf ein Video an MDR exactly und sagt: "Wir haben 9.300 Euro an Spenden erreicht. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich ist." Nach zwanzig Tagen Ordnungshaft wird Lars Naundorf aus der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben entlassen.

Als sein Sohn ihn Ende Mai vor dem Gefängnistor abholt, sagt Lars Naundorf: "Das war für mich wahnsinnig beeindruckend. Schlechtes Gewissen habe ich, dass ich manchen Leuten gar nicht Danke sagen kann, weil es war anonym." Es seien Beträge gespendet worden, die über seinem monatlichem Hartz IV-Satz lägen.

Schafft Lars Naundorf den Aufstieg zurück zum Erfolg?

Lars Naundorf hat seine Ankündigung, sich innerhalb eines halben Jahres beim Jobcenter abzumelden, nicht vergessen. Als MDR exactly ihn Anfang Oktober wieder trifft, hat er gerade einen Brief an das Jobcenter geschrieben, in dem er sich zum 1. Januar 2023 vom Leistungsbezug abmeldet. An diesem Tag gibt er sein erstes Seminar vor Langzeitarbeitslosen nach seiner Insolvenz und Lars Naundorf scheint wieder in seinem Element. Nach mehreren Kurstagen lautet seine Bilanz: Drei Leute sind raus aus Hartz IV, zwei weitere haben Aussicht auf einen Arbeitsvertrag. "Was die Teilnehmer nicht sehen, was mir das auch bedeutet. Auch das bedeutet, selber nicht aufzugeben und weiter zu machen und egal was passiert, dass es immer Lösungen gibt. Jeder hat sein Schicksal zu tragen."