Auszubildende in Sachsen und Thüringen sind einer Auswertung der AOK Plus zufolge deutlich häufiger krankgeschrieben als der Gesamtschnitt der Versicherten. Neben Depressionen, Kopf- und Rückenschmerzen litten junge Erwachsene zunehmend stärker an Übergewicht. Bildrechte: dpa