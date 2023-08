Aus ihrer Sicht haben auch viele junge Menschen ein Problem damit, wenn sie sehen, was auch ihnen mal passieren könnte. "Damit will man sich mit 16 nicht auseinandersetzen."

Das stellen auch ihre Kolleginnen immer wieder fest, wenn sie in die Schulen gehen oder in Projekten zur Berufsorientierung mitwirken. "Wenn ich kein Blut sehen kann und mit Gerüchen oder dem Tod nicht umgehen kann, bin ich falsch in dem Beruf."

Deshalb, so Klette, hat man sich im Unternehmen entschieden, hauptsächlich intern auszubilden. Also Mitarbeiter wie Max und Claudia, die schon über Erfahrungen verfügen. "Da wissen wir, die Leute kommen am Ende auch am Ziel an. Die höchste Abbrecherquote gibt es bei den Auszubildenden, die direkt von der Schule kommen."