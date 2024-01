Vor allem geht es um Gruppierungen von rechts. In Thüringen hat etwa die Landes-AfD für den Montag zum Generalstreik aufgerufen gegen die "autoritären Wohlstandsvernichter in Berlin und Erfurt". So ähnlich formuliert das auch die sächsische AfD. Im Freistaat sind außerdem die rechtsextremen "Freien Sachsen" sehr bemüht, die Aktionswoche für ihre Zwecke zu nutzen. Die Ortsgruppe in der Oberlausitz gibt sogar an, Autokorsos organisiert und mit Landwirten abgesprochen zu haben.