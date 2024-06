All erdings gibt es große regionale Unterschiede bei der Entwicklung der Bevölkerungszahlen. Während wirtschaftsstarke Großstädte, ihr Umland und viele ländliche Regionen insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg weiter wachsen würden, gehe die Bevölkerung in strukturschwachen Gegenden weiter zurück.

Mitteldeutschland wird der Prognose nach deutlich an Bevölkerung verlieren. In Thüringen und Sachsen-Anhalt werden bis 2045 voraussichtlich jeweils weniger als zwei Millionen Menschen leben. Auch in Sachsen schrumpft die Bevölkerung. Die Statistiker erwarten, dass 2045 knapp 3,7 Millionen Menschen in Sachsen leben werden, ein Rückgang um sieben Prozent im Vergleich zu 2023.