Das, was das Hochwasser Mitte Juli im Westen Deutschlands hinterlassen hat, zeigt das katastrophale Ausmaß von Überflutungen – hier Mayschoß in Rheinland-Pfalz.

Das, was das Hochwasser Mitte Juli im Westen Deutschlands hinterlassen hat, zeigt das katastrophale Ausmaß von Überflutungen – hier Mayschoß in Rheinland-Pfalz.

Das, was das Hochwasser Mitte Juli im Westen Deutschlands hinterlassen hat, zeigt das katastrophale Ausmaß von Überflutungen – hier Mayschoß in Rheinland-Pfalz. Bildrechte: imago images/onw-images

Die Bilder aus der Eifel und dem Rheinland von Mitte Juli sind noch im Kopf, die von Überschwemmungen im Südosten Asiens sind sowieso stets abrufbar und was in der Südsee passiert, wenn der Meeresspiegel weiter steigt, das will man sich nicht ausmalen – aber auch diese Bilder sind präsent, vor allem, weil die Folgen schon jetzt zu spüren sind.

Die Sache ist nur die: Der logische Schluss, in jüngerer Vergangenheit hätten mehr und mehr Menschen ihre sieben Sachen gepackt und schmerzhafterweise ihre Heimat im Hochwasserrisikogebiet aufgegeben, lässt sich schlichtweg nicht folgern. Wie Forschende jetzt im Fachblatt Nature darlegen, scheint es Menschen vermehrt dorthin zu ziehen, wo das Überschwemmungsrisiko besonders hoch ist. Zumindest nimmt dort die Bevölkerung stärker zu als in anderen Gebieten.

250 bis 290 Millionen Menschen waren den Berechnungen zufolge direkt von den Überflutungen betroffen. Zwischen 2000 und 2015 konnten die Forschenden einen Bevölkerungsanstieg von 34,1 Prozent in Hochwasserregionen beobachten. Zum Vergleich: Die Weltbevölkerung ist in dieser Zeit um 18,6 Prozent gestiegen. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Bevölkerungsanstieg in Hochwassergebieten in siebzig Ländern auf allen Kontinenten festgestellt wurde, in 57 Ländern werde das auch weiterhin der Fall sein, so die Forschenden.