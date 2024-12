In Zittau-Görlitz haben in diesem Jahr sogar nur drei Studierende angefangen. In Jena und Dresden hingegen ist das Interesse an den Pflegestudiengängen durchaus gestiegen. An der evangelischen Hochschule Dresden haben sich in diesem 40 Personen beworben, das sind doppelt so viele wie im Jahr davor.



Für Professor Thomas Fischer, Leiter der Pflegestudiengänge dort, liegt das aber nicht nur an der Bezahlung. Das Kernproblem sei, dass Pflege in Deutschland erstmal nicht als Studium gesehen wird und Menschen nicht daran denken, dass sie das studieren können. Fischer erklärt: "Wir müssen die erreichen, die sich für Pflege interessieren, und das machen wir seit Jahren mit großem Engagement." Doch an allen Universitäten in Mitteldeutschland gebe es nach wie vor viele freie Pflege-Studienplätze.