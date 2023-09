Pflegetag Lauterbach plant zusätzliche Kompetenzen für Pflegekräfte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, die Arbeit von Pflegekräften mit zusätzlichen Kompetenzen aufzuwerten. Wie der SPD-Politiker am Donnerstag beim Deutschen Pflegetag in Berlin mitteilte, "wird das den Beruf deutlich attraktiver machen." Deutschland nutze das fachliche Potenzial der Pflege in Deutschland viel zu wenig, betonte er. Deshalb arbeite sein Ministerium an einer Gesetzesänderung. Diese solle den Pflegekräften mehr Entscheidungsspielraum bei ihrer Arbeit geben.